Campobasso, madre e figlia morte per intossicazione: cinque indagati

Nella giornata di domenica gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno effettuato un ampio sequestro di alimenti nell'abitazione di Pietracatella dove la famiglia aveva consumato i pasti natalizi. Sono stati prelevati barattoli, conserve, prodotti commestibili e scarti di alimenti recuperati anche dai rifiuti, tra cui gusci di vongole. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno lavorando su tutte le piste, in attesa degli esiti degli accertamenti tecnici e tossicologici. Secondo quanto si apprende la famiglia aveva mangiato anche funghi.