Moise Kean al cellulare mentre guida: "Ho fatto un errore, non succederà più"

È il giocatore del momento. Ha meno di vent’anni, ha già esordito e segnato con la maglia della Juventus e con quella della nazionale italiana, di cui per molti sarà il centravanti del futuro. Un momento magico per Moise Kean, il millennial che sta facendo impazzire tutti. “Striscia la Notizia” ha però pizzicato il calciatore per un atteggiamento non troppo prudente.



Kean infatti si è ripreso con lo smartphone mentre era alla guida della sua automobile e Max Laudadio non ha perso l’occasione per riprenderlo: “Sei un esempio per i giovani, queste cose non si fanno”. Il giovane attaccante ha ammesso lo sbaglio e ha assicurato che non ricapiterà più: “Ho fatto un errore, è capitato un paio di volte, ma prometto che non succederà più in futuro”. I due poi hanno improvvisato un rap sulla sicurezza mentre si è al volante.