Modica (Ragusa), muore durante colonscopia: aperta inchiesta

All'ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, un uomo di 56 anni è morto durante una colonscopia.

La procura ha aperto un'indagine sul decesso della vittima, Giovanni Giannone, che era entrato in ospedale per sottoporsi all'esame senza avere alcuna patologia. Un esame diagnostico considerato sicuro, a cui si sottopone gran parte della popolazione almeno una volta nella vita che, per via endoscopica, verifica le condizioni di colon e apparato digerente.