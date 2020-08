Modena, viola isolamento per denunciare documento smarrito: multata

Rientrata dall'estero e sottoposta a un periodo di isolamento domiciliare precauzionale, lo ha violato per andare a denunciare lo smarrimento di un documento. Per questo motivo i carabinieri della stazione modenese di Pavullo nel Frignano, hanno multato un'albanese di 45 anni, per violazione delle norme di contenimento del Coronavirus. La donna era andata a fare regolare denuncia in una caserma dell'Arma.