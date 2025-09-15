Uccise moglie e figlia nel Modenese, condannato all'ergastolo in appello

È stato condannato all'ergastolo in appello Salvatore Montefusco, l'uomo che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir e la figlia della donna, Renata, a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). In primo grado la pena era stata stabilita in 30 anni di carcere. È stata dunque riformata dai giudici di secondo grado la sentenza della Corte d'Assise modenese, con il discusso passaggio sulla "comprensibilità umana" dei motivi che avevano spinto l'imputato ad agire e che aveva portato a un'attenuazione della pena.