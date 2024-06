Incidente sul lavoro in una azienda agricola a Guiglia, in provincia di Modena. Un uomo di 78 anni, mentre stava lavorando, è stato schiacciato dal tattore che stava guidando e che si è ribaltato. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e all'elisoccorso, sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la medicina del lavoro per tutti gli accertamenti del caso e per fare piena luce sulla dinamica del sinistro.