Modena, matrimonio fittizio con un'italiana: espulso un 25enne tunisino

18 Set 2025 - 17:36
© istockphoto

A Modena un 25enne tunisino è stato espulso dopo un matrimonio fittizio con una donna italiana di 27 anni più grande di lui. Ad eseguire il provvedimento è stata la polizia, che l'ha accompagnato alla frontiera aerea di Roma Fiumicino. Il giovane, entrato in Italia eludendo i controlli, ha soggiornato da irregolare per tre anni nel nostro Paese per poi sposarsi. I controlli dell'ufficio Immigrazione sono scattati per la forte differenza d'età: è quindi stato verificato che i due non convivevano ed è quindi stata rifiutata la domanda del 25enne di ottenere un permesso di soggiorno.

