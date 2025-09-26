Aggredisce medico del pronto soccorso, arrestato nel Modenese

Un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Vignola (Modena) è stato aggredito da un 56enne, che lo ha colpito con un pugno sulla spalla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme alla polizia locale. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire i fatti anche grazie all'acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza interna dell'ospedale. Il 56enne è stato quindi arrestato in flagranza differita dai carabinieri e messo ai domiciliari. Inoltre, l'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Il medico, invece, ha riportato lesioni guaribili in quattro giorni.