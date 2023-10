Modena, 30enne morto in un parcheggio: indagato un carabiniere

Un carabiniere è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Modena con l'accusa di morte in conseguenza di altro reato, in relazione alla morte di un 30enne tunisino, Taissir Sakka.

Il corpo dell'uomo è stato trovato la mattina del 15 ottobre in un parcheggio in via dell'Abbate. Il militare risponde anche di minacce e di lesioni al fratello di Sakka, che ha sporto denuncia. Sempre per lesioni sono stati indagati altri 5 carabinieri, tutti destinatari di avviso di garanzia. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia per ricostruire le cause della morte. I due fratelli erano stati controllati la sera prima, per una lite in un locale.