Mit: presidi per tamponi rapidi al Brennero per gli autotrasportatori

Presto verrano installati nuovi presidi per effettuare i tamponi rapidi agli autotrasportatori al Brennero. Lo ha deciso il ministero dei Traporti per ridurre al minimo i disagi dei camionisti diretti in Germania attraverso il territorio austriaco, obbligati ad esibire un certificato di tampone antigenico Covid-19 negativo (in inglese o in tedesco) effettuato nelle ultime 48 ore.