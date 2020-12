Misure anti-Covid, flash-mob a Cortina: "Per noi la montagna è vita"

"La montagna per noi è la vita". Cortina D'ampezzo fa sentire le sua voce contro l'ultimo Dpcm attraverso un flash-mob organizzato da tutte le categorie economiche e produttive. Per far sentire il disagio e le difficoltà causate delle restrizioni imposte dal Covid a chi vive in montagna, maestri di sci, commercianti, chef, albergatori si sono uniti in una sorta di cordata per le vie della perla delle Dolomiti, a luminarie spente. Qui, dove la stagione invernale entra nel vivo ma gli impianti restano chiusi. "Non chiediamo di ignorare i numeri dell'emergenza sanitaria in Veneto, ma vogliamo che almeno ci si ricordi di noi", spiegano i manifestanti.