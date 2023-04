Napoli, in tre in motorino contromano: minorenni investono un carabiniere

La fuga nonostante l'alt

La pattuglia dei carabinieri stava svolgendo controlli per le strade del quartiere napoletano di Chiaia, nei pressi di Largo Ferrandina quando ha visto sfrecciare il motorino contromano con a bordo i tre ragazzi. Nonostante l'alt, il 15enne alla guida non ha accostato, anzi ha accelerato investendo così uno dei militari. L'altro carabiniere presente è intervenuto fermandoli, impedendo che scappassero dopo essersi rialzati e soccorrendo il collega. Per il giovane, incensurato, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, nonché per guida senza casco, senza patente e contromano. Lui e le due ragazze 14enni, anche loro incensurate, sono stati riaffidati ai genitori. Per il carabiniere investito, accompagnato in pronto soccorso, una prognosi di tre giorni per le lesioni riportate nell'impatto.