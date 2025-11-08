Minorenne ferito con un colpo d'arma da fuoco in Irpinia

Un minorenne è rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre si trovava in una zona di montagna, a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era uscito per cercare funghi quando è stato raggiunto da un proiettile, verosimilmente sparato da un fucile, che lo ha colpito all'avambraccio. È stato lo stesso ragazzo a dare l'allarme, contattando i soccorsi. I carabinieri, arrivati sul posto, lo hanno accompagnato a valle e affidato al personale del 118 per le cure mediche. Sono in corso accertamenti da parte dei militari della Stazione di Volturara Irpina e della Compagnia di Solofra, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto e verificando l'origine dello sparo.