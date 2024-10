Minacce e aggressioni alla ex compagna, un arresto a Tivoli

Da circa un anno perseguitava la sua ex compagna con minacce, offese, inseguimenti, appostamenti e aggressioni fisiche, anche in presenza di testimoni. Per questo i poliziotti di Tivoli - Guidonia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di un 56eenne incensurato di Guidonia. Il 7 ottobre l'uomo ha inseguito la donna con l'auto ad alta velocità, costringendola a fermarsi e schiaffeggiandola con violenza tanto da farla cadere a terra. Un coraggioso cittadino albanese, attirato dalle urla della vittima, è intervenuto in sua difesa ma è stato a sua volta aggredito.