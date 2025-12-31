Minacce a Castrovilli, la moglie Rachele Risaliti: "Ho denunciato alla Polizia Postale"

Le parole dell'ex miss Italia a "Diario del giorno": "Quando ho letto il messaggio ho pianto"
"Ho denunciato alla Polizia Postale, dopo averlo fatto sui social". A "Diario del giorno" parla Rachele Risaliti, moglie del calciatore del Bari Gaetano Castrovilli. Il centrocampista nei giorni scorsi è stato bersagliato da diversi insulti d'odio sui social, indirizzati a lui e alla famiglia. Tra queste, frasi come "Il cancro vi divori". Parole che hanno indignato l'opinione pubblica e hanno lasciato sotto shock la famiglia di Castrovilli.
"Dopo la partita contro l'Avellino ci sono stati questi insulti, se così si possono chiamare - ha spiegato l'ex miss Italia, che è sposata con il calciatore dal 2022 -. Questa violenza, attraverso i social, sia a me che a mio marito. È stato commentato inizialmente sotto un post, una nostra foto, e c'è stato un messaggio a mio marito, ovviamente a Gaetano, che inizialmente non voleva dirmi che cosa fosse successo, perché sapeva che comunque sarei rimasta molto male, visto che riguardava anche nostro figlio, che è la cosa peggiore".
Gli insulti, sono arrivati anche sui profili personali: "Dopodiché, quando siamo arrivati a casa, io mi sono accorta che questo messaggio era arrivato anche sul mio canale e io, lì per lì, ci sono rimasta molto male - ha aggiunto la moglie del centrocampista che ha vestito anche le maglie di Fiorentina e Monza -. Devo dire che mi sono messa anche a piangere, perché: toccami tutto, ma non toccarmi il figlio".
Risaliti spiega l'importanza di denunciare questi episodi: "Ho deciso di denunciare: alla Polizia Postale, ma anche attraverso i social, per dar voce anche a chi tutti i giorni è vittima di violenze, sia sui social, verbali e non, perché bisogna riuscire ad avere la forza di denunciare. Ormai siamo nel 2026 e bisogna farlo.”