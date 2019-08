Mimmo Lucano non può vedere padre morente, Zingaretti: sono con te

Nicola Zingaretti si schiera dalla parte di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace sottoposto al divieto di dimora nel comune calabrese e per questo impossibilitato a far visita al padre in fin di vita. "Caro Mimmo, ti sono vicino e mi unisco alla mobilitazione del Comitato Undici Giugno per garantirti quello che per me è un diritto umano, fare visita a tuo padre in fin di vita. Siamo con te", ha scritto infatti il segretario Pd su Twitter.