Milano, svuotata la vetrina di un'altra libreria: acquistati 155 libri

Proseguono le donazioni anche per i 350 asili nido della Lombardia e del Piemonte Orientale (Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che partecipano a #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto realizzato da AIE in collaborazione con Fondazione Cariplo per avvicinare alla lettura i piccolissimi (0-3 anni). Grazie alla rete capillare delle librerie aderenti, è possibile donare libri per i nidi iscritti, proprio come per #ioleggoperché. L'invito è di recarsi nelle librerie gemellate e donare uno o più libri, contribuendo così alla crescita delle biblioteche dei nidi e a promuovere l'amore per la lettura fin dai primissimi anni.