Inchiesta urbanistica Milano: la procura chiede l'archiviazione per Sala, Boeri e Catella
A oltre un anno dall'apertura dell'inchiesta che aveva scosso Palazzo Marino e il settore immobiliare, la procura chiede l'archiviazione
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Si avvia, come previsto, a chiudersi con un nulla di fatto l'inchiesta sull'urbanistica di Milano. A oltre un anno dall'apertura di un'indagine che sembrava destinata a terremotare la città, la procura del capoluogo lombardo ha chiesto di archiviare la posizione del sindaco Giuseppe Sala, dell'assessore (dimissionario) alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, dell'architetto Stefano Boeri e del ceo di Coima Manfredi Catella. Tutti e quattro risultavano tra gli indagati insieme a diverse altre figure imprenditoriale e amministrative. La decisione finale sull'archiviazione spetterà al gip nei prossimi mesi.
Le altre archiviazioni chieste
L'indagine nell'estate del 2025 aveva portato a una sei misure cautelari annullate in seguito dal Riesame e dalla Cassazione. Ed era in particolare focalizzata su presunti casi di corruzione, induzione indebita, falso e violazioni amministrative con cui il Comune aveva - secondo l'ipotesi investigativa - aggirato i complessi piani urbanistici autorizzando procedure semplificate. Al centro una serie di progetti simbolo per Milano: dal Pirellino a Scalo Romana fino a Bosconavigli. Gli inquirenti hanno chiesto l'archiviazione anche per l'ex presidente e per l'ex componente della Commissione paesaggio, rispettivamente Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra. Ma anche di Andrea Bezziccheri, che finì in carcere e fu scarcerato nell'agosto 2025, il manager Federico Pella insieme a una serie di società finite nel mirino dei magistrati meneghini.
Il peso delle sentenze di Cassazione
I tre pm titolari del fascicolo hanno firmato la richiesta di archiviazione prendendo atto delle sentenze di Cassazione, che l'anno scorso hanno smontato le ipotesi di reato. Andrebbe archiviata, secondo i pm, anche l'imputazione di induzione indebita sul progetto del Pirellino, nella quale erano finiti indagati proprio il sindaco Sala e l'architetto Boeri secondo l'ipotesi che Catella e Boeri avrebbero fatto pressioni, attraverso contatti con Tancredi e Sala, per arrivare a un parere favorevole al progetto da parte della Commissione paesaggio guidata da Marinoni.
Cosa rimane dell'indagine
I "pagamenti eseguiti da Coima per gli incarichi professionali conferiti all'architetto Scandurra" non hanno "costituito una illecita remunerazione per il pubblico ufficiale", aveva scritto la Cassazione, che aveva parlato di una mancanza di indizi per motivare una simile tesi. Restano aperti tutti i procedimenti sui presunti abusi edilizi e anche l'inchiesta a carico dell'ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio.