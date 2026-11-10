Inchiesta urbanistica Milano: la procura chiede l'archiviazione per Sala, Boeri e Catella

L'indagine nell'estate del 2025 aveva portato a una sei misure cautelari annullate in seguito dal Riesame e dalla Cassazione. Ed era in particolare focalizzata su presunti casi di corruzione, induzione indebita, falso e violazioni amministrative con cui il Comune aveva - secondo l'ipotesi investigativa - aggirato i complessi piani urbanistici autorizzando procedure semplificate. Al centro una serie di progetti simbolo per Milano: dal Pirellino a Scalo Romana fino a Bosconavigli. Gli inquirenti hanno chiesto l'archiviazione anche per l'ex presidente e per l'ex componente della Commissione paesaggio, rispettivamente Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra. Ma anche di Andrea Bezziccheri, che finì in carcere e fu scarcerato nell'agosto 2025, il manager Federico Pella insieme a una serie di società finite nel mirino dei magistrati meneghini.