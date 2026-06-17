“Dopo le assoluzioni i prezzi delle case a Milano continueranno a salire sul lungo periodo”

“PIÙ CERTEZZE PER TUTTO IL SETTORE IMMOBILIARE”

La decisione del giudice Braggion potrebbe segnare un punto di svolta per l’urbanistica milanese. “Quando si ha notizia delle indagini bisogna sempre essere prudenti – spiega Iorio de Marco – perché molte volte, quando si arriva in giudizio, si scopre che la fattispecie di reato non c’era. Questa sentenza tranquillizza molte persone, a cominciare dalle famiglie ‘sospese’ che avevano già comprato e stavano pagando un mutuo”. Secondo l’avvocato Iorio de Marco, questa sentenza è positiva perché porta chiarezza in una zona grigia e fornisce una interpretazione a regole che finora sono state applicate in modo “progressista perché Milano aveva bisogno di evolversi e costruire abitazioni moderne che i cittadini chiedono”.