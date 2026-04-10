Milano, uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto

I vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita di un uomo da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco per escludere che nell'abitacolo ci siano altre persone. Sono ancora ignote le cause dell'incidente e sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire all'identità della vittima. Sul posto il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre ai sanitari 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano.