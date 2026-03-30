Milano, Porsche si schianta contro le auto in sosta: chi era il 21enne morto

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 di domenica, dopo che il ragazzo avrebbe perso il controllo della Porsche Spyder, presa a noleggio con targa tedesca. A bordo con lui due ragazze, di 19 e 20 anni, rimaste ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Il 21enne era stato soccorso in condizioni gravissime e portato al Policlinico, dove è morto dopo un intervento chirurgico.