Milano, Porsche si schianta contro le auto in sosta: chi era il 21enne morto
Lorenzo Mattia Persiani studiava Medicina all'Università Vita-Salute del San Raffaele
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Il ragazzo morto a Milano dopo che la Porsche che stava guidando si è schiantata contro alcune vetture in sosta si chiamava Lorenzo Mattia Persiani. Come riporta Il Giorno, aveva compiuto 21 anni da non molto, il 14 dicembre, studiava Medicina all'Università Vita-Salute del San Raffaele e voleva diventare un odontoiatra. Era di Milano.
Sempre stando a Il Giorno, il 21enne aveva studiato all'International School of Milan, aveva vissuto un anno a Madrid e poi era tornato nel capoluogo lombardo. Era appassionato, tra le altre cose, di go-kart.
L'incidente
L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 6 di domenica, dopo che il ragazzo avrebbe perso il controllo della Porsche Spyder, presa a noleggio con targa tedesca. A bordo con lui due ragazze, di 19 e 20 anni, rimaste ferite e trasportate in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Il 21enne era stato soccorso in condizioni gravissime e portato al Policlinico, dove è morto dopo un intervento chirurgico.