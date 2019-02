Milano, uomo accoltellato in un appartamento Aler: è grave

Un uomo di origini nordafricane è stato accoltellato in un appartamento Aler di via Giosuè Borsi, a Milano. E' stato poi soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico del capoluogo lombardo, dove è stato subito operato per le gravi ferite di arma da taglio riportate alla testa e al torace. L'allarme è stato dato da tre amici della vittima, che hanno detto però di non aver assistito all'aggressione.