Ucciso in panetteria a Milano, continua la caccia al killer: escluso il regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata

L'esecuzione con oltre cinque colpi di pistola calibro 38 sparati in una panetteria-pasticceria di Milano poteva far pensare a un regolamento di conti nell'ambito della criminalità organizzata. Sembra invece che colui che ha trasformato il tranquillo negozio in un far west, uccidendo Ivan Disar, 49 anni ucraino, sposato con figli, e ferito gravemente l'autotrasportatore Pavel Kioresko, 26 anni, entrambi ucraini, abbia sparato indistintamente, per rabbia, dopo una lite o dei rancori personali con i due. Una vicenda i cui contorni saranno chiariti una volta che sarà stato preso.