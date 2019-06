Milano, turista inglese denuncia violenza sessuale

La donna, che a Milano si trova ospite di un ostello del centro, è stata trasferita alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati, per accertamenti specifici.



La donna, che si trovava in Conca del Naviglio, aveva chiamato il 112 intorno alle 6 di domenica mattina, circa tre ore dopo i fatti, dicendo di essere stata accerchiata da tre uomini e derubata del portafogli e dei documenti mentre aveva con sé il proprio cellulare, con il quale ha chiamato.



Al momento la dinamica dell'aggressione, come le fasi della stessa serata della donna, è ancora in corso di ricostruzione. Non si sa ad esempio da quanti giorni la turista fosse a Milano e i carabinieri stanno cercando di capire chi abbia frequentato. La donna pare sia in viaggio da sola.