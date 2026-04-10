Milano, trovato un cadavere in un'auto finita in un laghetto

I vigili del fuoco hanno estratto venerdì mattina il corpo senza vita da un'auto precipitata in un laghetto a Nerviano, nel Milanese. Il cadavere sarebbe di un uomo di circa 72 anni, la cui figlia aveva denunciato la scomparsa giovedì. L'ipotesi più probabile è che l'anziano si sia suicidato, lasciando andare l'auto giù da una rampa che porta allo specchio d'acqua artificiale, ma sono in corso tutte le indagini da parte dei carabinieri dei carabinieri di Legnano e della stazione di Nerviano.