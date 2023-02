Milano, traffico di rifiuti e riciclaggio in Europa: arresti e sequestri

Soldi reinvestiti anche in una società di calcio

Nell'ambito dell'operazione, in corso tra Lombardia, Piemonte e Calabria, oltre che in Germania, il sequestro disposto dal gip di Milano riguarda somme di soldi che per gli investigatori erano solitamente reinvestiti nello stesso traffico illecito di rifiuti, ma anche in altre attività invece lecito, tra le quali l'acquisto di quote in una società di calcio.