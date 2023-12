Due assalti a furgoni portavalori: sull'A4 tentata rapina con un tir, in Ogliastra spari e auto in fiamme

Nella tratta Milano-Torino un mezzo pesante è stato messo di traverso sulle corsie per fermare il mezzo. In Sardegna i malviventi hanno esploso colpi d'arma da fuoco. Traffico in tilt e lunghe code

L'operazione è stata messa in atto di primo mattino sulla tratta Milano-Torino , sull'autostrada A4, dove il mezzo preso di mira ha subito un tentativo di blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, sul territorio della provincia di Novara. Traffico in tilt.

Sardegna, assalto a un portavalori: spari e auto in fiamme Un secondo portavalori è stato assalito in Sardegna sulla statale 125, vicino al bivio per Tertenia, in Ogliastra, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Alcune auto sono state incendiate e una colonna di fumo si è levata sulla statale che al momento è stata bloccata. Non ci sarebbero feriti. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Jerzu e il personale del 118.

A4, tir di traverso: il furgone evita il blocco Nel tentato assalto sull'A4, il tir è stato messo sull'asfalto in modo da bloccare le corsie ma l'autista del furgone, con grande prontezza di riflessi, è riuscito a evitare il blocco, a fuggire e a dare l'allarme. Sono subito arrivate le squadre della polizia stradale e della mobile e sull'autostrada si sono formate lunghe code, con entrambe le carreggiate coinvolte. Le forze dell'ordine stanno cercando i rapinatori in Piemonte e in Lombardia.