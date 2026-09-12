Milano, nuovo sversamento nel Naviglio: "È azione dolosa"

Intanto, nelle scorse ore sono state concluse le principali attività d'emergenza dopo lo sversamento di idrocarburi che, a partire dall'area di Magenta, dal 3 settembre scorso ha interessato circa 28 chilometri del Naviglio Grande fino alla Darsena di Milano. A renderlo noto in un comunicato è Ecoroe, l'azienda per i servizi ambientali intervenuta nelle operazioni di recupero e bonifica, precisando che sono stati coinvolti 76 operatori e 50 mezzi, impegnati nelle diverse fasi di messa in sicurezza, contenimento, aspirazione, raccolta e trasporto dei materiali contaminati. Al termine delle operazioni sono state raccolte e avviate al trattamento circa 550 tonnellate di rifiuti liquidi e solidi, trasferiti presso la piattaforma operativa di Milano, rimasta attiva 24 ore su 24 e dove sono proseguite le attività di gestione. Ecoroe ha ricordato che le operazioni si sono svolte nell'ambito di un coordinamento che ha coinvolto Regione Lombardia, Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, vigili del fuoco, Arpa, Città Metropolitana e Comune di Milano, Protezione civile oltre alle altre amministrazioni dei territori interessati.