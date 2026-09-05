Gasolio nel Naviglio Grande, la chiazza è lunga 28 km e ha raggiunto la Darsena di Milano

All'altezza della Canottieri Milano, lungo circa 600 metri, sono state montate delle panne, rotoli arancioni di materiale in grado di assorbire l'acqua inquinata che si trova in superficie e delle barriere un po' più profonde per intercettare per esempio le alghe che hanno assorbito la materia oleosa. L'operazione è sostanzialmente riuscita e Darsena e Naviglio sono salvi (pochi residui hanno superato la barriera). Si lavora ancora all'altezza di via Ascanio Sforza/Tibaldi. Resta il problema a monte, nel Magentino. Sul posto è l'assessore alla Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli.