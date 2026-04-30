Milano, aggredito perché strappa manifesti di RamellI: denunciati quattro di estrema destra

Stava strappando alcuni manifesti riguardanti la commemorazione del 51mo anniversario della morte di Sergio Ramelli, il giovane di Fronte della gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia nel 1975. Quattro persone, vedendo il 33enne, lo hanno aggredito con calci, pugni e colpi di casco. Successivamente, ritornati sul posto a bordo dell'autovettura di proprietà di uno di loro, hanno aggredito nuovamente l'uomo e altri tre ragazzi che, estranei alla vicenda, gli stavano prestando soccorso. Tutto ciò è accaduto a Milano, nella notte tra domenica 26 aprile e lunedì 27, nella zona di via Aselli, proprio dove era prevista la partenza della parata in onore dello stesso Ramelli.