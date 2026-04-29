Milano, 2mila al corteo per Ramelli: chiusura col saluto romano

Si è concluso mercoledì in via Paladini, a Milano, con il consueto rito del "presente" e con saluti romani il corteo dell'ultradestra per la 51esima commemorazione di Sergio Ramelli, al quale hanno partecipato circa duemila persone. La manifestazione era dedicata anche a Enrico Pedenovi e Carlo Borsani. Le formazioni dell'estrema destra - tra cui Casa Pound, Rete dei Patrioti, Forza Nuova e Lealtà Azione - hanno sfilato in silenzio e in file ordinate da piazzale Gorini, portando fiaccole e bandiere tricolori, dietro lo striscione "Onore ai camerati caduti", fino al murale dedicato a Ramelli, vicino a dove il giovane fu aggredito nel marzo 1975. Alla fine si sono uditi insulti provenire da uno dei balconi della zona, ma senza risposta dal corteo.