Milano, si dà fuoco dopo lite con la fidanzata: grave in ospedale

Un romeno di 24 anni si è dato fuoco in strada dopo una lite con la fidanzata a Melegnano, nel Milanese. Il ragazzo è ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni di primo e secondo grado sul 40% del corpo ma non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 in un via del paese, sotto casa della donna.