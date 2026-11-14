Milano, segregata in casa dall'ex viene licenziata per "assenza ingiustificata": reintegrata dopo una vertenza

La donna era rimasta vittima di gravissime condotte persecutorie e violente da parte del suo ex compagno. In un crescendo di abusi, culminati nella privazione della libertà personale, l'uomo aveva totalmente annullato la sua capacità di autodeterminazione, segregandola di fatto in casa e impedendole fisicamente di recarsi al lavoro. Nonostante la lavoratrice avesse cercato di avvisare l'azienda dell'inferno che stava vivendo non appena in possesso del telefono, e malgrado lo stesso preposto aziendale avesse ricevuto minacce dirette dall'aggressore, l'azienda aveva proceduto a contestarle l'assenza ingiustificata, intimando infine il licenziamento per giusta causa.