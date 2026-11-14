Milano, segregata in casa dall'ex viene licenziata per "assenza ingiustificata": reintegrata dopo una vertenza

Prima la violenza domestica e la totale privazione della libertà, poi il licenziamento per "assenza ingiustificata". È la doppia ferita subita da una lavoratrice milanese, impiegata amministrativa a tempo indeterminato, la cui vicenda ha trovato giustizia grazie all'intervento del Centro Donna della Cgil di Milano. La donna ha ottenuto non solo l'annullamento del licenziamento, ma anche un risarcimento economico, dopo che il caso è stato inquadrato come una forma di discriminazione di genere.
Le violenze continue
La donna era rimasta vittima di gravissime condotte persecutorie e violente da parte del suo ex compagno. In un crescendo di abusi, culminati nella privazione della libertà personale, l'uomo aveva totalmente annullato la sua capacità di autodeterminazione, segregandola di fatto in casa e impedendole fisicamente di recarsi al lavoro. Nonostante la lavoratrice avesse cercato di avvisare l'azienda dell'inferno che stava vivendo non appena in possesso del telefono, e malgrado lo stesso preposto aziendale avesse ricevuto minacce dirette dall'aggressore, l'azienda aveva proceduto a contestarle l'assenza ingiustificata, intimando infine il licenziamento per giusta causa.
La beffa del licenziamento
Un atto non solo illegittimo sul piano giuridico, sottolinea la Cgil che ha seguito la vicenda, "poiché la prestazione era divenuta totalmente inesigibile per cause non imputabili alla dipendente", ma "profondamente discriminatorio ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, configurandosi come una discriminazione diretta connessa al genere". La vicenda, almeno dal punto di vista meramente professionale, si è chiusa con una conciliazione sindacale, con il pieno riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare subito dalla donna.
Un passo indietro
"L'impugnazione del licenziamento ha portato l'azienda a fare un totale passo indietro in sede conciliativa - racconta la responsabile del Centro Donna della Cgil Milano, Elena Bettoni -. L'accordo raggiunto non rappresenta soltanto la risoluzione di una controversia legale e il ristoro economico per i danni subiti dalla lavoratrice, ma assume un importante valore politico e sindacale". Sopravvivere a un abuso "significa dover ricostruire la propria identità, fare i conti con lo stress post-traumatico e combattere contro lo stigma sociale. Se a questo si aggiunge la perdita dell'indipendenza economica, pilastro fondamentale per sottrarsi a un contesto maltrattante, la vittima viene colpita due volte".
"Servono protocolli"
Questo caso di licenziamento rappresenta bene il rischio di una "vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni e del mercato del lavoro, capace di isolare la donna proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di tutele e solidarietà", spiega ancora la responsabile del Centro Donna della Cgil di Milano, che sottolinea infine la necessità per le aziende di definire "protocolli di supporto aziendali stringenti, congedi indennizzati estesi per le vittime di violenza e una formazione diffusa sul tema".