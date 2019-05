Milano, scopre lettere di 30 anni fa tra la moglie e l'amante: tenta il suicidio

L'amore non ha età e la gelosia nemmeno. A Milano la polizia è intervenuta in tempo per salvare un 73enne che voleva suicidarsi dopo aver scoperto, in casa, alcune lettere che 30 anni fa la moglie aveva scambiato con un suo corteggiatore o amante. L'anziano, che ha alcuni disturbi neurologici, ha prima cercato di lanciarsi dalla finestra poi è stato rintracciato dalle forze dell'ordine in auto con accanto una corda.