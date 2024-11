Scontro tra auto, moto e bici a Milano: morto un 20enne

Un tragico incidente in via Pellegrino Rossi a Milano ha provocato la morte di un ragazzo di 20 anni. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava in sella a una moto guidata da un amico che è stata tamponata da un'auto. Dopo l'impatto con la vettura, la moto ha a sua volta investito un ciclista che stava transitando. Il passeggero della moto è stato sbalzato dalla sella ed è deceduto sul colpo. Il conducente della due ruote, un coetaneo della vittima, e il 69enne ciclista sono rimasti lievemente feriti. Sul posto, oltre al personale del 118, è giunta anche la polizia locale.