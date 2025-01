Milano, scomparsa ragazzina di 12 anni: "Uscita per andare a scuola, non è mai arrivata"

Sono ore d'ansia e preoccupazione per i familiari e gli amici di Giulia Melchiorre, una ragazzina di 12 anni che dalla mattina di oggi, 7 gennaio, sembra essere scomparsa nel nulla. La giovanissima era uscita verso le 8 dalla sua casa in via Revere a Milano (zona Parco Sempione) per recarsi a scuola nel primo giorno dopo le vacanze natalizie ma in classe non si è mai presentata. I genitori hanno quindi sporto denuncia di scomparsa al commissariato di via Magenta.