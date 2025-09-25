Logo Tgcom24
Cronaca
INCIDENTI SUL LAVORO

Bubbiano (Milano), schiacciato da un macchinario: muore un operaio di 62 anni | Autista di un camion travolto e ucciso da una trave nel Vicentino

È successo in un capannone industriale a Montecchio Maggiore

25 Set 2025 - 15:52
© Ansa

© Ansa

Un operaio italiano di 62 anni è morto a Bubbiano (Milano) mentre stava lavorando in un'azienda che si occupa della produzione di nastri di acciaio. L'uomo è stato travolto e ucciso da una bobina per cause in corso di accertamento a Bubbiano. A soccorrerlo sono stati prima i colleghi e poi il personale del 118, ma le condizioni dell'uomo sono subito apparse gravissime. Intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sul caso.

Un secondo incidente sul lavoro si è verificato a Montecchio Maggiore (Vicenza). Un camion in manovra all'interno di un capannone industriale ha colpito una trave, che crollando ha travolto la cabina dell'autoarticolato uccidendo l'autista. Sul posto i vigili del fuoco che, secondo le prime informazioni, hanno fatto evacuare la struttura per motivi di sicurezza.

