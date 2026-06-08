Milano, lancia un sasso e un coltello contro un poliziotto: arrestato 16enne

Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato a Milano un 16enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato due armi finte, una pistola, un fucile e il tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo.