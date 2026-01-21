Milano, ritrovato il 14enne Diego scomparso a Verona

È stato trovato a Milano Diego, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Il giovane sarebbe in buone condizioni: a riferirlo è il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Il ragazzo, rintracciato stamane dopo nove giorni di assenza, è stato scoperto dagli agenti della Polizia e al momento si trova negli uffici della procura, come si apprende dal Comune di San Giovanni Lupatoto. La madre è in partenza per il capoluogo lombardo.