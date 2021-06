Milano, rissa tra giovani e forze dell'ordine in una zona della movida

I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti domenica mattina in piazza XXIV Maggio a Milano per sedare una rissa davanti al McDonald's. Parecchi giovani, in prevalenza stranieri, erano assembrati, bevevano alcolici e ascoltavano musica ad alto volume. Sono stati chiamati in rinforzo altri militari, che hanno allontanato i presenti. Alcuni di loro hanno lanciato bottiglie contro le forze dell'ordine. Arrestato un italiano.