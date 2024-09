Milano, registrato l'agosto più caldo di sempre dopo quello del 2003

La stagione estiva a Milano ha confermato la tendenza a temperature ben al di sopra delle medie di riferimento per il periodo, a causa del susseguirsi di ondate di calore tra luglio e agosto. In particolare, con 28,4 gradi di media, quello del 2024 è stato l'agosto più caldo di sempre dopo quello del 2003. È quanto emerge dalle rilevazioni della Fondazione Omd - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets. Per quanto riguarda le precipitazioni, Milano ha vissuto un giugno caratterizzato da numerosi temporali e da un quantitativo di pioggia ben superiore alla norma (116,8 mm contro 82,8 mm delle medie di riferimento per il periodo), mentre sono stati decisamente meno piovosi luglio e, soprattutto, agosto.