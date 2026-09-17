Milano, rabbino picchiato alla fermata del bus: arrestato un 20enne di origine tunisina | Altri due denunciati

La Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina, con precedenti per rapine, per l'aggressione al rabbino alla fermata del bus a Milano. Secondo la ricostruzione, sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre due persone, entrambe denunciate: si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina, anch'essi con precedenti. La loro posizione sarebbe meno grave: i due lo avrebbero insultato, prendendogli la Kippah e indossandola, deridendolo. Tutti e tre erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati: riceveranno anche un foglio di via da Milano. Il pm, per il momento, ha qualificato i fatti con l'ipotesi di reato di rapina.