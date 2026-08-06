Milano, arresti illegali e soldi rubati durante i fermi: in manette 5 agenti della polizia locale

"Dalla segnalazione ricevuta sono bastati quindici giorni per ricostruire, con la guida dell'autorità giudiziaria, una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il Corpo sappia reagire e sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni", ha commentati il comandante della polizia locale, Gianluca Mirabelli. "Non saranno certo cinque singoli individui a compromettere l'onorabilità di oltre 3.300 donne e uomini che ogni giorno svolgono il proprio dovere con dignità, rigore e profondo senso del delle istituzioni".