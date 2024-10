Milano, pavé si stacca e danneggia la sua vettura ma l'autista viene multato "per non aver evitato l'ostacolo"

Stava percorrendo via Meravigli, in centro a Milano, con la sua auto quando ha sentito un forte botto. Dopo essersi fermato, ha notato che un grosso massello di pavé si era staccato e aveva danneggiato il suo veicolo. Quando ha telefonato ai vigili per richiederne l'intervento, oltre al danno per lui è arrivata la beffa: è stato multato "per non aver evitato l'ostacolo". È Il Giorno a riportare la storia paradossale di Andrea Bestessi, un 39enne noleggiatore con conducente. A detta dell'uomo e di altri testimoni, l'ostacolo non era visibile, anzi il massello di pavé si era sollevato proprio al passaggio della Bmw. "Non c’era alcun ostacolo in quanto la sede stradale prima del mio passaggio era perfettamente allineata: i segni visibili bianchi sono successivi al mio passaggio”, ha dichiarato il conducente, incredulo per la sanzione inflittagli.