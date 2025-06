Milano, diffondevano online le immagini delle telecamere di sorveglianza di case e negozi: condannati

Diffondevano in rete, e l'iniziativa era anche pubblicizzata su Internet, le immagini di vita privata hackerando le telecamere di sorveglianza installate nelle case private o in esercizi commerciali, "deviandone" le immagini su server esterni, e rivendendone in chat in tutto il mondo le credenziali (nome utente e password) di accesso ai momenti più intimi di ignare vittime. Cinque esperti informatici di grandi aziende (in alcuni casi installatori di telecamere di domotica) sono stati condannati dal giudice di Milano Cristian Mariani a pene dai 3 anni e mezzo ai 2 anni e mezzo in rito abbreviato, dunque già ridotte di un terzo per la scelta di farsi giudicare allo stato degli atti istruiti dal pm Giovanni Tarzia per i reati di "associazione per delinquere" e "detenzione/diffusione abusiva di codici atti all'accesso a sistemi informatici".