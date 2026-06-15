Milano, 15enne strangolò a mani nude la ex vicina di casa: condannato a 16 anni

Prima il 15enne l’aveva colpita con una lampada alla testa poi, mentre era a terra, l’aveva strangolata a mani nude. Dopo il delitto, il 15ene è rientrato a casa e ha raccontato tutto alla madre, che ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. "Quando mi ha raccontato e ho visto il sangue, l'unica cosa a cui ho pensato per prima è stata quella di chiamare l'ambulanza per vedere se lei fosse ancora viva e poi ho chiamato i poliziotti", ha raccontato la madre.