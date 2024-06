Milano, sinti ucciso all'Ortomercato: arrestati tre presunti autori | Il gip: "Spedizione punitiva dopo una lite"

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro indagati si sarebbero presentati nel cuore della notte davanti al furgone Fiat Ducato in cui la vittima dormiva con la giovane moglie incinta e, dopo aver infranto i vetri, gli avrebbero sparato uccidendole con tre colpi di arma da fuoco calibro 7.65. La donna era riuscita a scappare. Dopo l'omicidio, i quattro avrebbero abbandonato l'Italia per passare le frontiere svizzere e francesi, utilizzando la rete delle comunità nomadi in Europa per proteggersi. Risulta che sarebbe coinvolta anche una quinta persona, ripresa dalle videocamere di sorveglianza, che gli investigatori della Squadra mobile stanno tentando di identificare.