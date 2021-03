Milano, nella Rsa di Corbetta una cabina telefonica anti-Covid: permette agli anziani di vedere e parlare con i propri cari in sicurezza

Lontani, ma vicini. All'entrata della Rsa di Corbetta, nel Milanese, è stata installata una "phone box", una cabina telefonica che ricorda quelle londinesi e che ha lo scopo di permettere agli anziani ospiti della struttura di parlare, tramite un interfono, con i propri parenti e vederli, attraverso un vetro, in tutta sicurezza. Il sindaco del comune, Marco Ballarini, l'ha descritta come "un nuovo ponte di umanità per creare un contatto con i nostri nonni". "È stato commovente vedere la loro reazione, riscoprire l'amore in uno sguardo dopo mesi e mesi di lontananza. Per noi è un onore essere tra i primi in Italia ed in Europa con questa iniziativa", ha aggiunto il primo cittadino.