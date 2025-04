Milano, nasconde 620mila euro nell'auto: arrestato un 52enne siriano

La polizia locale di Milano ha fermato un automobilista siriano di 52 anni che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha dato segni di nervosismo ed è stato portato in centrale. Dal controllo dei documenti è risultato avere precedenti per reati contro la persona. La sorpresa, però, è venuta dall'ispezione dell'auto. L'uomo, infatti, in un doppiofondo del bagagliaio nascondeva 620mila euro. Il 52enne, che non ha saputo indicare la provenienza del denaro, è stato arrestato con l'accusa di ricettazione, mentre la vettura è stata sequestrata.