Milano, mozione del Consiglio di Municipio 1 per il potenziamento della sicurezza

Il Consiglio di Municipio 1 di Milano chiede alla Giunta di Municipio 1 "di farsi promotrice presso la Giunta comunale e il Sindaco affinché incrementi la presenza di pattuglie di Polizia Locale nelle zone più critiche della città, in particolare nelle ore serali e notturne; installi ulteriori sistemi di videosorveglianza nelle aree strategiche, per monitorare e dissuadere comportamenti illeciti; avvii campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza e sul rispetto delle norme, coinvolgendo anche associazioni locali e cittadini; promuova incontri periodici tra la polizia locale, l'assessore competente e i rappresentanti dei Municipi per ascoltare le loro preoccupazioni e suggerimenti riguardo alla sicurezza nella nostra città", si legge nel testo della "Mozione per il potenziamento della sicurezza in Municipio1" del Consiglio, a firma del consigliere Federico Benassati. Si vota il 4 novembre.